28.16 / 28.36 34.13 / 34.46
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Секс-скандал в российском тикток-хаусе: блогеры обвинили продюсера в домогательствах

20:27 26 декабря 2020
аноним

Российские тикток-блогеры — участники московского тикток-хауса «Лимонад», обвинили своего продюсера в сексуальных домогательствах. После скандала Instagram-страницы Александра Исамбаева, основателя Lemonade House, и самого тикток-проекта были закрыты. Продюсер все обвинения в свой адрес отрицает.

С откровенным рассказом по поводу неприглядной изнанки тикток-проекта юные блогеры пришли к авторам YouTube-канала Пушка. Шестеро подростков рассказывают, что продюсер проявлял к ним подчеркнуто сексуальный интерес: обнимал, пытался насильно поцеловать, касался интимных зон. Некоторым подросткам медиадеятель намекал на интимную связь и обещал приятные бонусы взамен.

Юноши уверены, что продюсер вел себя фривольно, поскольку был уверен в безнаказанности. Кроме того, в жертвы осознанно выбирались те подростки, которые дорожили местом в тикток-хаусе и не могли дать отпор.

Сам продюсер в интервью YouTube-каналу Пушка назвал обвинения безосновательными. По его словам, при встречах и прощаниях действительно имели место объятия, но если кто-то из юношей был против, то все можно было решить нормальным разговором. «У нас внутри тикток-дома очень хорошие, теплые отношения, — утверждает он. — Они все тут взрослые люди. Если что, они могут мне все сказать. Почему они должны меня бояться?».

После появления в сети расследования о титок-хаусе «Лимонад» страницы проекта в Instagram были закрыты.

Авторы расследования надеются, что им удастся вынести на обсуждение проблему домогательств в закрытых подростковых сообществах, а в идеале еще и добиться наказания для виновных по примеру голливудского движения #metoo, объединившего пострадавших от продюсера Харви Вайнштейна.

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

MARUV

MARUV решилась на совсем откровенное фото

София Ротару

Миссия невыполнима: в Крыму назвали причину, по которой София Ротару не сможет продать отель

Ротару с Осадчей

"Неблагодарный" Киев: украинцы набросились с упреками на Софию Ротару после записи концерта "Квартала 95"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер