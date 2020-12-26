Секс-скандал в российском тикток-хаусе: блогеры обвинили продюсера в домогательствах

Российские тикток-блогеры — участники московского тикток-хауса «Лимонад», обвинили своего продюсера в сексуальных домогательствах. После скандала Instagram-страницы Александра Исамбаева, основателя Lemonade House, и самого тикток-проекта были закрыты. Продюсер все обвинения в свой адрес отрицает.

С откровенным рассказом по поводу неприглядной изнанки тикток-проекта юные блогеры пришли к авторам YouTube-канала Пушка. Шестеро подростков рассказывают, что продюсер проявлял к ним подчеркнуто сексуальный интерес: обнимал, пытался насильно поцеловать, касался интимных зон. Некоторым подросткам медиадеятель намекал на интимную связь и обещал приятные бонусы взамен.

Юноши уверены, что продюсер вел себя фривольно, поскольку был уверен в безнаказанности. Кроме того, в жертвы осознанно выбирались те подростки, которые дорожили местом в тикток-хаусе и не могли дать отпор.

Сам продюсер в интервью YouTube-каналу Пушка назвал обвинения безосновательными. По его словам, при встречах и прощаниях действительно имели место объятия, но если кто-то из юношей был против, то все можно было решить нормальным разговором. «У нас внутри тикток-дома очень хорошие, теплые отношения, — утверждает он. — Они все тут взрослые люди. Если что, они могут мне все сказать. Почему они должны меня бояться?».

После появления в сети расследования о титок-хаусе «Лимонад» страницы проекта в Instagram были закрыты.

Авторы расследования надеются, что им удастся вынести на обсуждение проблему домогательств в закрытых подростковых сообществах, а в идеале еще и добиться наказания для виновных по примеру голливудского движения #metoo, объединившего пострадавших от продюсера Харви Вайнштейна.

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