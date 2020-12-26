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Мир

Цена предательства: муж узнал об изменах жены и убил ее, двух детей и себя

18:23 26 декабря 2020
семья

В городе Мейфилд (Кентукки, США) отец семейства устроил жуткое тройное убийство. Когда до мужчины дошли слухи о неверности жены, он застрелил супругу, двоих детей, а потом еще и застрелился сам. Об этом пишет Daily Mail.

Как полагают, убийства были совершены либо ночью, либо на рассвете. Последний выстрел соседи услышали около 8 часов утра. А накануне ночью 41-летний Кайл Милликен опубликовал в Facebook свой последний пост, немного проливающий свет на причины трагедии.

«Мои дети — для меня все, а женщины могут приходить и уходить. Если она несчастна, ты не сможешь сделать ее счастливой! Рано или поздно, она все равно это сделает. Когда ты выбрал кого-то и многие годы заботишься о нем, а он взял и предал тебя, как ты поступишь?» — написал Милликен. Также в тексте упоминался некий Донни, который точно знает всю подоплеку истории и точно будет рад. К посту прилагались более 70 фотографий из семейного архива.

Когда полиция прибыла на вызов о стрельбе, она обнаружила в доме четверых человек. От огнестрельных ранений скончались 35-летняя Эшли Милликен и двое детей: 8-летний Кайкон и 13-летний Кайл Милликен-младший (КДжей). Кроме того, в доме было обнаружено тело Милликена-старшего. Считается, что он умер последним.

дом

В церковной общине Мэйфилда не комментируют, насколько обоснованы были слухи о неверности Эшли Милликен. Там говорят, что семья была уважаемой и не замечена в чем-либо предосудительном. На Рождество в память о семье в Мэйфилде были выпущены в небо 200 воздушных шаров — в церкви вспомнили, что таким было последнее желание младшего сына Милликенов.

Фото wsiltv.com, KFVS12.com

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