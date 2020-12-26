Хотели устранить Путина: кремлевский политолог рассказал о готовившемся мятеже на юге России

Кремлевский политолог Сергей Кургинян утверждает, что якобы в 2014 году в России готовилась физическая ликвидация Владимира Путина. Кургинян считает, что в числе заговорщиков стоял на то время один из главарей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков). Об этом пропагандист заявил на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Я считают, что композиция предполагала полную сдачу Донбасса и бегство Стрелкова, и мятеж на юге в условиях физической ликвидации Путина», — заявил Кургинян.

Политолог утверждает, что Гиркин якобы достиг неких договоренностей с «Правым сектором», чтобы те дали возможность террористу сбежать в РФ в обмен на возвращение Донбасса под контроль Украины.

«Это был очень острый момент. Это был момент мятежа… Он вступил в прямые переговоры», — возмущается Кургинян.

Напомним, в России уже прозвучали предположения, что Путин вскоре будет не в состоянии управлять страной, и якобы он уже сейчас не полностью адекватен из-за болезни. Согласно тем же источникам, в качестве преемника Путина рассматривается его младшая дочь Екатерина.

Фото kremlin.ru

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