28.16 / 28.36 34.13 / 34.47
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хотели вывезти 42 тонны денег на "Жигулях": Ходорковский рассказал о попытке "ограбления" своего банка

14:02 26 декабря 2020
Михаил Ходорковский

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский заявил, что в один из периодов своей жизни он полностью «отбил» себе восприятие наличных денег как чего-то сущностного. Это произошло во время его «работы» грузчиком в своем же банке, рассказал Ходорковский в интервью интернет-изданию «ГОРДОН».

«Интересный момент: я себе отбил полностью восприятие наличных денег как чего-то сущностного… У нас было хранилище на Люсиновской улице. И там хранились деньги, в том числе клиентские. Я туда пошел на короткое время поработать грузчиком, просто чтобы посмотреть, как в моем банке работает банковское хранилище. И нормой для грузчика было 8 тонн денег в день переложить. И я 8 тонн в день перекладывал туда-сюда. Их упаковывали, в пластик заделывали и так далее. В общем, тяжелая работа. Потому что, когда машины работают, еще пыль от этих денег. Спустя какое-то время, когда тебе надо 8 тонн в этом подвале, где еще тяжело дышать, перенести из одного места в другое, ты перестаешь эти деньги воспринимать как деньги. Все — не деньги больше», — рассказал Ходорковский.

Несмотря на такие «серые будни», работа в хранилище была еще и опасной — иногда его пытались ограбить. Так, в одном из случаев к банк пришел «замечательный человек», который вошел на первый рубеж охраны и выдернул чеку из гранаты, сказав милиционеру «Открывай второй рубеж».

А рубежей было всего четыре. Милиционер не растерялся, достал пистолет и выстрелил в ногу грабителю. Тот чудом не выронил гранату (погибли бы все), побежал наверх и выскочил из хранилища, спрятавшись в многоэтажном доме.

После этого съехалась «вся милиция, которая только могла». Отправили к парню переговорщика, который убедил бандита вставить чеку обратно в гранату. И после этого его уже забрали.

Самое интересное, по словам Ходорковского, было уже потом, когда мужчину спросили, как он собирался вывезти награбленное в случае успеха «операции».

Он ответил, что был еще подельник на «Жигулях».

«Здесь все начинают дико ржать, потому что в хранилище 42 тонны денег. Все думают: «Может, проще было ему дать? Сколько он на «Жигулях» увез бы?» — пояснил Ходорковский.

Как известно, Михаил Ходорковский в 1997—2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $ 15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России. Но в 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа — о хищении акций «дочек» нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Как писали «ФАКТЫ», Ходорковский также назвал российского лидера Владимира Путина «типичным бандитом», добавив, что у того «есть сердце».

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ротару с Осадчей

"Неблагодарный" Киев: украинцы набросились с упреками на Софию Ротару после записи концерта "Квартала 95"

MARUV

MARUV решилась на совсем откровенное фото

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров впервые высказался относительно решения "жениться на матери своих детей"

Профессор Александр Кухарчук

Профессор Александр Кухарчук: «При ковидной пневмонии нам под силу свести поражение легких до минимальных 1-10 процентов»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер