Хотели вывезти 42 тонны денег на "Жигулях": Ходорковский рассказал о попытке "ограбления" своего банка

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский заявил, что в один из периодов своей жизни он полностью «отбил» себе восприятие наличных денег как чего-то сущностного. Это произошло во время его «работы» грузчиком в своем же банке, рассказал Ходорковский в интервью интернет-изданию «ГОРДОН».

«Интересный момент: я себе отбил полностью восприятие наличных денег как чего-то сущностного… У нас было хранилище на Люсиновской улице. И там хранились деньги, в том числе клиентские. Я туда пошел на короткое время поработать грузчиком, просто чтобы посмотреть, как в моем банке работает банковское хранилище. И нормой для грузчика было 8 тонн денег в день переложить. И я 8 тонн в день перекладывал туда-сюда. Их упаковывали, в пластик заделывали и так далее. В общем, тяжелая работа. Потому что, когда машины работают, еще пыль от этих денег. Спустя какое-то время, когда тебе надо 8 тонн в этом подвале, где еще тяжело дышать, перенести из одного места в другое, ты перестаешь эти деньги воспринимать как деньги. Все — не деньги больше», — рассказал Ходорковский.

Несмотря на такие «серые будни», работа в хранилище была еще и опасной — иногда его пытались ограбить. Так, в одном из случаев к банк пришел «замечательный человек», который вошел на первый рубеж охраны и выдернул чеку из гранаты, сказав милиционеру «Открывай второй рубеж».

А рубежей было всего четыре. Милиционер не растерялся, достал пистолет и выстрелил в ногу грабителю. Тот чудом не выронил гранату (погибли бы все), побежал наверх и выскочил из хранилища, спрятавшись в многоэтажном доме.

После этого съехалась «вся милиция, которая только могла». Отправили к парню переговорщика, который убедил бандита вставить чеку обратно в гранату. И после этого его уже забрали.

Самое интересное, по словам Ходорковского, было уже потом, когда мужчину спросили, как он собирался вывезти награбленное в случае успеха «операции».

Он ответил, что был еще подельник на «Жигулях».

«Здесь все начинают дико ржать, потому что в хранилище 42 тонны денег. Все думают: «Может, проще было ему дать? Сколько он на «Жигулях» увез бы?» — пояснил Ходорковский.

Как известно, Михаил Ходорковский в 1997—2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $ 15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России. Но в 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа — о хищении акций «дочек» нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Как писали «ФАКТЫ», Ходорковский также назвал российского лидера Владимира Путина «типичным бандитом», добавив, что у того «есть сердце».

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