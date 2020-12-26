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Мир

Проснулся утром – денег нет: мужчина поймал любовницу на воровстве при помощи мышеловки

12:10 26 декабря 2020
Мышеловка

В российском городе Омске бизнесмен поймал воровку при помощи мышеловки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Бизнесмен пригласил возлюбленную к себе домой. После проведенной ночи мужчина обнаружил, что вместе с гостьей из сейфа пропали 50 тысяч рублей и золотой браслет. Тогда предприниматель решил устроить проверку любовнице. Он поставил в сейф мышеловку и вновь пригласил женщину в гости, а после свидания притворился спящим. Любовница снова забралась в сейф, но тут сработала мышеловка.

Бизнесмен сдал воровку правоохранителям — она полностью признала вину.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье «немецкие кардиологи» взялись вылечить пенсионера, но вместо этого похитили у него крупную сумму.

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Проснулся утром – денег нет: мужчина поймал любовницу на воровстве при помощи мышеловки

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