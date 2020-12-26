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Мир

Кошмар на Рождество: мощный взрыв в США разрушил десятки зданий

0:27 26 декабря 2020
Взрыв в Нашвилле

В пятницу, 25 декабря, в центре Нашвилла, штат Теннесси, прогремел мощный взрыв. Это произошло в 06:30 по местному времени на Рождество. Десятки зданий получили серьезные повреждения. Пострадали три человека, в том числе офицер полиции. ФБР считает, что речь идет о взрыве бомбы, которая была заложена в автомобиле.

Примерно за полчаса до взрыва полиция получила сообщение о стрельбе в центре города. На место прибыли патрульные, но все было тихо. Не выявив признаков перестрелки, офицеры продолжили осмотр улицы и обратили внимание на подозрительный автофургон, из салона которого транслировалась аудиозапись с предупреждением о том, что через 15 минут в действие будет приведено взрывное устройство. Полицейские вызвали команду саперов, а сами приступили к эвакуации жителей из расположенных неподалеку домов. Их профессиональные действия позволили избежать человеческих жертв.

Когда прогремел взрыв, одного из офицеров взрывной волной сбило с ног. Он временно оглох.

В теленовостях и соцсетях демонстрируют кадры, на которых видны сломанные деревья, выбитые стекла, разбросанные обломки кирпичных стен, щебень. Все это разлетелось на десятки метров вокруг. В нескольких зданиях начался пожар.

ФБР предоставило информацию о расследовании взрыва в Нашвилле действующему президенту США Дональду Трампу, который находится с женой во Флориде, а также избранному президенту Джо Байдену. Руководит расследованием лично исполняющий обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Джефф Розен.

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