Десятки целующихся в метро пар устроили протест против коронавирусных ограничений в Екатеринбурге

Недовольные карантинными ограничениями жители российского Екатеринбурга устроили протестный флешмоб в вагоне метрополитена — юноши и девушки начали синхронно целоваться, сняв защитные маски. Видео показал Telegram-ресурс Двач.

Участники акции объяснили, что не понимают, почему им запретили проводить концерты после 23:00 и открывать танцполы.

«В вагоне метро в час пик людей в десятки раз больше, чем на любом концерте», — привели они свой аргумент.

В конце поездки целующиеся пары надели маски и разошлись.

Интересно, что до октября пассажиров без масок в метро Екатеринбурга пускали, но только через металлоискатели, однако губернатор Свердловской области пресек эту практику, что привело к скоплению пассажиров.

Напомним, в начале декабря Всемирная организация здравоохранения обнародовала рекомендацию носить маски везде, в том числе и на улице, если нет возможности удалиться от других людей хотя бы на метр.

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