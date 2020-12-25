Профессору-расчленителю Соколову вынесли приговор с учетом "смягчающих обстоятельств"

Профессор из университета Санкт-Петербурга Олег Соколов, убивший и расчленивший свою любовницу — аспирантку Анастасию Ещенко, получил 12,6 лет колонии строгого режима.

Как сообщает «Коммерсант», Соколова признали виновным в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия. Отмечается, что судья посчитала слова Олега Соколова, заявлявшего, что он ничего не помнит о преступлении, защитной версией. В приговоре подчеркивается, что в момент совершения убийства историк не находился в состоянии аффекта.

Вынося приговор, суд учел общественную опасность деяния Соколова, в качестве смягчающего обстоятельства отметил наличие малолетних детей, а явку с повинной отверг, поскольку она была дана уже после изобличения преступления.

Обвинение требовало для профессора-убийцы 15 лет лишения свободы. Однако суд учел «активное способствование раскрытию преступления, совершение преступления впервые, частичное признание в убийстве и полное — в хранении оружия, хронические заболевания, длительную психотравмирующую ситуацию, положительные характеристики, вклад в науку и реконструкторское движение, наличие престарелых родителей, для которых он единственный сын». А качестве отягчающих обстоятельств было названо использование оружия и боеприпасов.

А «360» выложил в соцсети видео, снятое в суде во время вынесения приговора историку Соколову.

Напомним, что осенью 2019 года в Санкт-Петербурге из реки Мойка вытащили мужчину, в рюкзаке которого обнаружили отрубленные руки и травматический пистолет. Им оказался историк Олег Соколов.

Фото из Википедии.

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