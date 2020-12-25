«Я — «ябатька»!» Один из военных начальников Лукашенко «самоидентифицировался»

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов назвал себя «ябатька» — тем самым он выразил приверженность Александру Лукашенко. Это произошло в эфире белорусского телеканала ОНТ, сообщает Telegram-канал Подъем.

— Ответьте честно, вот вы, как нас называют, вы «ябатька»?— спросил у Андрея Кривоносова ведущий.

— Я — «ябатька»! — ответил он.

«Ябатька» — ироничное название учаcтников митингов, проводящихся в Беларуси в поддержку Лукашенко. Оно произошло от слогана «Я/Мы Батька». В результате митинги за Лукашенко получили название «ябатинг», а участники таких мероприятий стали «ябатьками». Причем как самоназвание сторонники Лукашенко этот неологизм ранее не использовали, тем более на телевидении. Но теперь один из военных начальников публично «самоидентифицировался».

Ранее сообщалось, что «слуга народа» Евгений Шевченко сделал из Беларуси одиозное заявление.

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