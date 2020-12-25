Неуправляемые авто стали скатываться со склонов из-за снега в Анкаре

Снегопады, обрушившиеся на столицу Турции Анкару, наделали немало бед на дорогах, превратив их в каток.

На Telegram-канале «Крючок» выложили кадры, снятые в Анкаре, где неуправляемые автомобили несутся по скользкой наклонной дороге и врезаются в другие авто.

«Доброе утро, дорогие друзья, в Анкаре выпал снег и местные кинематографисты приступили к съемкам фильма «Форсаж: турецкий дрифт», — говорится в комментарии к видео.

Напомним, что ледяной дождь, прошедший в Украине, также наделал немало бед. Было зафиксировано много дорожно-транспортных происшествий, а некоторые киевляне надевали коньки и выходили кататься на улице.

А недавно снятое в Киеве на Андреевском спуске видео о гололеде стало вирусным. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка-подросток пыталась подняться вверх по улице, но так и не смогла этого сделать ни при помощи прохожего, ни встав на четвереньки.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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