Зятя Меган Маркл доставили в полицейский участок после драки с женой из-за туалета

Зять герцогини Сассекской, 62-летний американец Марк Филлипс, был задержан по обвинению в домашнем насилии и доставлен в полицейский участок в штате Флорида.

Как пишет издание Daily Mail, это произошло после того, как Марк поднял руку на свою жену Саманту, которая приходится Меган Маркл единокровный старшей сестрой. 56-летняя Саманта Маркл, которая страдает рассеянным склерозом и прикована к инвалидному креслу, попросила ночью супруга помочь ей выбраться из туалета. Это привело Филлипса в ярость, и он ударил супругу «по лицу в районе правого уха». После этого мужчина ушел из дома, но позже его разыскали полицейские. Филлипс отпущен на свободу до заседания суда, которое назначено уже на 2021 год.

Марк

Саманта и ее второй муж Марк живут вместе с 2016 года.

Меган и Саманта Маркл, у которых разные матери, давно не общаются друг с другом. Саманта неоднократно публично критиковала вышедшую замуж за британского принца Гарри сестру, называя ее лицемерной карьеристкой, и упрекала за пренебрежительное отношению к их общему отцу — Томасу Марклу.

Меган и Саманта

У Меган есть еще также единокровный брат Томас Маркл-младший. Ранее его неоднократно задерживали за пьяные драки с теперь уже бывшей невестой Дарлин Блаунт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри показали своего сына Арчи на рождественской открытке — фанаты недовольны.

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Фото PA/Twitter/Daily Mail

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