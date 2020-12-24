Рождество спасено: Британия и ЕС в последний момент договорились по Brexit

В четверг, 24 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о том, что им удалось согласовать все вопросы по завершению выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Поэтому жесткого Brexit не будет. Решены практически все спорные вопросы.

«Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов в прошлом году, реализовано в этой сделке!» — заявил Джонсон. «Мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашими рыболовными водами. Мы подписали первый в истории договор с ЕС, основанный на нулевых тарифах и квотах. Это крупнейшая двусторонняя сделка, регулирующая торговлю, объем которой в 2019 году составлял 668 миллиардов фунтов», — добавил британский премьер.

«Потребовалось время, но теперь у нас есть соглашение. Это был длительный и тернистый путь. Однако результат — хороший», — заявила фон дер Ляйен. «Это справедливая, сбалансированная сделка, и это правильный и ответственный шаг для обеих сторон», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Последнюю неделю Лондон и Брюссель форсировали переговоры, которые безрезультатно велись делегациями под руководством Мишеля Барнье (ЕС) и лорда Дэвида Фроста (Британия) целый год. Они препирались друг с другом, не желая идти на уступки. Джонсон и фон дер Ляйен были вынуждены вмешаться в процесс, стремясь избежать хаоса, который неминуемо наступил бы с 1 января, когда Британия завершает окончательно свой выход из состава ЕС.

Британский премьер и глава Еврокомиссии общались друг с другом в телефонном режиме по четыре-пять часов почти ежедневно. В полночь 21 декабря истек последний срок для заключения соглашения, установленный Европарламентом. Однако переговоры продолжились.

Ночью 24 декабря появились первые сообщения о том, что стороны достигли прорыва. Произошло это после 11-часового раунда переговоров в Брюсселе между командами Барнье и Фроста. Никто из членов двух делегаций не покидал здание. Вечером туда привезли десятки коробок с пиццей.

И вот, наконец, днем 24 декабря Барнье и Фрост сообщили, что соглашение, включающее в себя более 2 000 страниц печатного текста, полностью готово, вычитано и перепроверено во избежание ошибок, разночтений и прочих моментов, которые способны помешать его ратификации.

В ближайшее время документ должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе. Затем он попадет на ратификацию одновременно в Евросовете и британском парламенте. Если больше не случится никаких неприятных сюрпризов, соглашение по Brexitвступит в силу в новогоднюю ночь.

Главными предметами споров на переговорах было, во-первых, требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству и т. д. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалась проблема рыболовства в британских водах. Брюссель настаивал на том, чтобы рыбаки из стран ЕС и дальше могли заниматься там ловом.

Пока детали найденного компромисса не известны до конца. Как сообщает BBC, Брюссель смягчил свою позицию по вопросу следования Британии правилам ЕС, а Лондон согласился предоставить возможность рыбакам из стран Евросоюза в течение нескольких лет ловить рыбу в британских водах. При этом между Британией и ЕС сохранится свободная беспошлинная торговля.

Ради того, чтобы избежать жесткого Brexit, Евросоюз пошел на беспрецедентный шаг. Учитывая, что ратифицировать договор по всем правилам (обсуждение и голосование в парламентах каждой из стран-членов ЕС) уже физически невозможно, используется единственный вариант, оставшийся сейчас у брюсселя — задействовать статью 218(5) Договора о Европейском союзе, согласно которому Европейский совет — высший орган ЕС — может временно ввести международное соглашение в действие, а ратификацию его всеми странами ЕС оставить на потом.

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