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Мир

Трогательное фото обнимающихся пингвинов стал вирусным в сети и получило приз

11:14 24 декабря 2020
Пингвины

Победителем премии Ocean Photograph Awards журнала Oceanographic стал снимок двух овдовевших пингвинов, которые в обнимку любуются огнями Мельбурна, раскинувшимися вдали.

Как сообщает издание New Scientist, фотография была сделана немецким фотографом Тобиасом Баумгертнером. По его словам, обе птицы незадолго до этого потеряли своих партнеров. Белая птица — это самка. Самец — темнее. Они регулярно встречаются, утешая друг друга. Пингвинов также удалось заснять на видео.

Фото и видео стали вирусными. Пользователи сети отметили, что 2020 год для многих стал годом потерь и одиночества. И что эти пингвины напоминают людям о том, как важны для всех моральная поддержка и нежность друг к другу.

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