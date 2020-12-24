В России случился смешной курьез с автором закона о клевете

В России произошел курьезный случай — депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, являющийся автором поправок о лишении свободы за клевету в интернете, послал журналистку в ж. пу да так, что телеканалу после пришлось… извиняться перед парламентарием.

Как пишет «Медуза», журналистка телеканала «Настоящее время» обратилась за комментарием к Вяткину по поводу закона о клевете. Беседа, естественно, записывалась.

«Чего? Какой закон?» — переспросил депутат. «О клевете», — ответила журналистка. «О чем?» — переспросил Дмитрий Вяткин. «О клевете», — повторила она и получила неожиданный ответ: «Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу».

После того, как эта содержательная беседа вышла в эфир, госдумовец написал в соцсетях пост в стиле «то не мы» — мол, он так грубо с журналистами не общается и что голос на записи не его.

Вскоре последовало и опровержение от телеканала, который извинился перед Вяткиным «за ошибку, допущенную во время попытки связаться с ним 23 декабря»: «Голос на записи телефонного разговора, которая прозвучала в нашем эфире, на самом деле не принадлежит депутату Вяткину. Была допущена техническая ошибка. Еще раз приносим свои извинения депутату Дмитрию Вяткину».

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