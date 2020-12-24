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Дочь «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки родилась с «волчьей пастью»

9:50 24 декабря 2020
Джанлука и Шэрон с дочкой

Итальянский эксцентричный богач-плейбой и звезда соцсетей Джанлука Вакки по прозвищу «танцующий миллионер» впервые показал фотографии своей дочери Блу Иерусалемы, которую родила в конце октября его подруга — 25-летняя модель Шэрон Фонсека.

53-летний Вакки рассказал в Instagram, что его первенец появился на свет с редким врожденным дефектом — так называемой «волчьей пастью». Это аномалия развития плода, выражающаяся возникновением расщелины в мягком или твердом небе. Иногда причиной может стать употребление женщиной алкоголя во время беременности.

Джанлука написал, что такой дефект встречается у одного младенца из 700, хотя по другим данным эта патология встречается у одного из 2500 новорожденных.

Девочке собираются сделать операцию, которая позволит ей жить нормальной жизнью.

Имеющий диплом экономиста Вакки, который ведет роскошный и беззаботный образ жизни, является президентом производящей автотрейлеры компаниии SEA Societa Europea Autocaravan SpA, а также членом совета директоров семейной компании Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, которая выпускает аппаратуру для упаковки фармацевтических препаратов, косметики и продуктов питания. Фактически же бизнесом управляет брат Джанлуки — Альберто Вакки.

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