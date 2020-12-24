Пес Макрона поздравил французов с Рождеством

В канун Рождества французы получили неожиданное поздравление в соцсетях из Елисейского дворца. К ним обратился… пес президента Эммануэля Макрона! Его зовут Немо. Глава государства взял его три года назад из приюта для бездомных собак. Немо — помесь лабрадора и грифона.

Первый пес Франции, как его в шутку называют местные СМИ, смотрит прямо в объектив и лает. Его «слова» переведены субтитрами на французский язык. При этом черная с сединой морда собаки весьма красноречиво подчеркивает содержание необычного поздравления.

Немо призывает французов забрать из приютов всех бездомных животных и сделать их равноправными членами семьи. «Я знаю, о чем говорю!» — лает пес президента.

«Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество — приютите их!» — просит он. «Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец — часть семьи. Он любит вас больше всего на свете. И рассчитывает на вас», — «говорит» Немо.

Тех же, кто жестоко обращается с животными, президентский пес обещает наказывать по всей строгости человеческих законов.

Немо также сообщил, что в 2021 году правительство Франции выделит из бюджета 20 миллионов евро на улучшение условий в приютах для бездомных животных.

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