Израиль остался без парламента и правительства

В Израиле в конце года разразился политический кризис. Кнессет не смог согласовать бюджет на 2021 год. Последний срок утверждения законопроекта истек в полночь 22 декабря. В результате парламент страны был автоматически распущен.

Это означает, что Израиль ждут уже четвертые парламентские выборы менее чем за два года. Они должны пройти 23 марта.

Израиль уже потратил миллиарды шекелей на организацию трех предыдущих выборов, которые состоялись в апреле и сентябре 2019 года, и в марте 2020 года. И лишь третья попытка позволила правящей партии «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху создать коалицию с основным соперником — партией «Кахоль-Лаван», лидером которой является бывший глава генерального штаба Израиля Бени Ганц. Причем два политика так и не смогли поделить портфель премьер-министра, договорившись, что каждый из них будет руководить правительством по очереди, меняясь каждые полтора года. Первым кресло занял Нетаньяху. Он должен был уступить его Ганцу осенью 2021 года.

Израильские СМИ полагают, что Биби (так называют в стране Нетаняьху) затеял игру с госбюджетом в Кнессете намеренно. Он не хочет выполнять условия коалиционного договора и уступать власть Ганцу. «Ликуд» провалил голосование в парламенте по бюджету, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса.

«Я не хотел этих выборов. „Ликуд“ не хотел этих выборов. Мы раз за разом пытались не допустить их, но, к сожалению, Бени Ганц отказался от договоренностей с нами», — заяви Нетаньяху журналистам, возлагая ответственность за роспуск Кнессета на «Кахоль-Лаван». При этом он выразил уверенность в «сокрушительной победе» своей партии 23 марта.

«У Нетаньяху что ни слово, то ложь!» — ответил на это Ганц. Он считает, что Биби очень хотел довести ситуацию до новых выборов, чтобы избежать судебного процесса по обвинению в коррупции.

Эти обвинения, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и введенными ограничениями, стали причиной массовых акций протеста, которые проходили в стране на протяжении нескольких месяцев.

Парадокс нынешнего кризиса заключается в том, что Ганц войдет в историю как избранный премьер-министр, так и не посидевший ни дня в премьерском кресле. Что касается Нетаньяху, то он уже стал рекордсменом по количеству лет, проведенных на посту главы правительства. Впервые Биби занял его в 1996 году и оставался у власти около трех лет. Затем он вернул себе кресло премьера в 2009 году и с тех пор никому его не уступал.

До проведения новых выборов в марте руководить правительством будет Нетаньяху. Не исключено, что в знак протеста кабинет покинут единомышленники Ганца.

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