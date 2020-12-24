Подарок России и Китаю: Трамп наложил вето на закон об оборонном бюджете

В среду, 23 декабря, президент США Дональд Трамп наложил вето на закон об американских военных расходах в 2021 году. Военный бюджет был одобрен обеими палатами Конгресса США и предусматривает расходы в размере 740 миллиардов долларов. «Проект противоречит внешней политике и политике национальной безопасности, которые проводит моя администрация», — указал Трамп в письме, направленном в Палату представителей, нижнюю палату Конгресса.

Он также назвал законопроект «подарком для Китая и России», но не объяснил, что конкретно имеет в виду. Зато определил несколько ключевых моментов, которые ему не понравились. Трамп критикует документ за отсутствие в нем положений по ужесточению контроля над социальными сетями, за намерение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также за попытку ограничить инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Напомним, что законопроект, заблокированный Трампом, содержит пункты, непосредственно касающихся Украины. Во-первых, он предполагает дальнейшие поставки американских вооружений нашей стране. Во-вторых, предусматривает введение новых санкций в отношении компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В-третьих, вводит запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сразу же заявила, что Конгресс проведет 28 декабря заседание, на котором будет сделано все для отмены президентского вето. Она назвала решение Трампа «актом поразительного безрассудства, который наносит вред американским войскам и угрожает национальной безопасности США».

Согласно действующему законодательству, документы, которые принимает Конгресс, вступают в силу только после подписания их президентом. Глава государства имеет право наложить вето на те законопроекты, которые ему не нравятся. В этом случае обе палаты Конгресса могут отменить президентское вето, но для этого нужно, чтобы такое решение поддержали две трети членов Палаты представителей и Сената. Тогда закон вступает в силу без согласия президента.

Законопроект о военных расходах на 2021 год был одобрен в контролируемом республиканцами Сенате 84 голосами против 13 и в Палате представителей, где большинство у демократов, 335 голосами против 78. Пелоси уверена, что при таком уровне поддержки Конгресс легко преодолеет вето президента.

Если же это не произойдет, то впервые за последние 60 лет США войдут в новый год без утвержденного оборонного бюджета.

Американские СМИ подчеркивают, что Трамп использует оставшееся время своего единственного президентского срока так, словно пытается как можно больше насолить Конгрессу. В среду, 23 декабря, он помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна, которые были осуждены по итогам расследования, проведенного специальным прокурором Робертом Мюллером о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, Манафорт был приговорен к семи годам тюремного заключения за финансовые преступления, связанные с его работой в Украине, и дачу ложных показаний. Стоун был осужден в ноябре 2019 года судом Вашингтона за лжесвидетельство в рамках дела о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Он был приговорен к 40 месяцам тюрьмы, однако позже Трамп смягчил приговор и освободил бывшего советника от тюремного заключения. Теперь же он окончательно помиловал Стоуна. Ранее президент сделал это в отношении еще двух фигурантов расследования Мюллера: бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего советника по международным делам Джорджа Пападопулоса.

Всего за последний месяц Трамп помиловал более 40 человек. 23 декабря в эту группу попал также Чарльз Кушнер, отец зятя президента Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп.

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