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Трамп помиловал советника Партии регионов Манафорта

7:25 24 декабря 2020
манафорт

Президент США Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту подписал помилование для политтехнолога Пола Манафорта. Он в свое время был руководителем избирательной кампании Трампа, а до этого сотрудничал и с заказчиками из Украины, например, давал советы по поводу избирательной кампании Партии регионов.

Манафорту 71 год. В декабре 2018 года суд присяжных признал политтехнолога виновным в уклонении от уплаты налогов. В марте 2019 года был вынесен еще один приговор. В общей сложности политтехнолог был приговорен к семи годам и пяти месяцам заключения. С мая 2020 года Манафорта отпустили под домашний арест из-за опасений по поводу COVID-19.

Впрочем, как и прогнозировалось, Манафорту не пришлось сидеть все семь лет. Трамп подписал помилование, решив, что выдвинутые обвинения — это политическое преследование и охота на ведьм.

«Манафорт уже провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере — такое обращение хуже, чем с многими жестокими преступниками. В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуроров Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв чуть ли не самой большой охоты на ведьм в американской истории», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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