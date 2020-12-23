К скандалу с подаренной Лаврову украинской иконой может быть причастен российский олигарх

В международный скандал, вспыхнувший из-за иконы, подаренной главой республики Босния и Герцеговина Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, может быть замешан российский миллиардер Константин Малофеев. Об этом сообщает BBC News Украина.

Боснийский сайт Istraga опубликовал статью «Константин Малофеев, олигарх, который любит иконы, Милорада Додика и украинских сепаратистов». Автор отмечает, что российский олигарх имел отношение к боевикам Донбасса, которые могли похитить икону.

Пресса РФ за любовь к религии называет Малофеева «православным олигархом». Он обладает коллекцией икон, некоторые из которых дарит людям в разных странах. Автор статьи указал, что Константин Малофеев является коллекционером икон, некоторые из которых он дарил людям по всему миру. Он неоднократно встречался и с Милорадом Додиком. Так, в 2014 году олигарх вместе с участником боев на Донбассе Николаем Дьяконовым прилетал в аэропорт в Боснию и Герцеговину.

BBC News Украина направила в фонд господина Малофеева запрос, но ответа пока не получила.

В МИД РФ заявили, что вернули Боснии и Герцеговине подаренную Додиком икону.

Напоминаем, прокуратура Боснии и Герцеговины завела уголовное дело по поводу подаренной Лаврову иконы.

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