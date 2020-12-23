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Мир

Бывшая "Мисс мира" погибла под колесами автобуса

15:54 23 декабря 2020
Норма Каппальи

В Буэнос-Айресе возле своего дома попала под автобус Норма Каппальи, которая в 1960 году в возрасте 21 года завоевала титул «Мисс мира».

Как пишет издание Daily Mail, после ДТП 81-летняя Норма была помещена в отделение реанимации и погружена в состояние искусственной комы, но позже скончалась от полученных травм. 28-летний водитель автобуса арестован. Ведется следствие.

Представительница Аргентины выиграла в качестве приза на престижном международном конкурсе красоты, состоявшемся в Лондоне, 500 фунтов стерлингов и спортивную машину. После победы Норма стала моделью, сотрудничая с Armani и Dior, попробовала себя в качестве певицы, записав в 1962 году песню Sexy World, и участвовала в телешоу. Затем она вышла замуж за итальянского бизнесмена и покинула индустрию моды, поселившись в Милане. Там она занялась журналистикой и писала статьи для журнала Men's Bazaar. Позже Каппальи перебралась на родину в Аргентину, где она жила вдвоем с котом и помогала бездомным животным.


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