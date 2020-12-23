Обезображенное тело светской дивы нашли под домом в Москве

В Москве возле дома нашли обезображенное тело Ирины Шафировой — она выпала с 15-го этажа.

Как сообщает «СтарХит», основной удар пришелся на голову — из-за обезображенного лица женщину опознавали несколько часов.

Издание отмечает, что 45-летняя женщина была завсегдатаем светских тусовок и достаточно известной личностью.

Незадолго до трагедии она лечилась в психиатрической клинике. По одной из версий, Ирина тяжело переживала развод с бизнесменом Борисом Шафировым. Впрочем, не известно из-за чего она попадала в клинику и имеют ли к этому отношения семейные проблемы.

По данным издания, у Шафировой осталось трое детей. Семья погибшей пока что не прокомментировала трагедию.

Ранее в Москве был найден мертвым журналист и публицист Михаил Бударагин. Мужчину нашли в крови во дворе дома его матери.

Фото Ирины Шафировой из социальных сетей.

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