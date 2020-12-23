«Прощай, подонок»: первая жена Джонни Деппа поиздевалась над проигрышем Трампа

Некоторые американцы, не дождутся, когда проигравший президентские выборы Дональд Трамп покинет Белый дом.

В частности, бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа Лори Энн Эллисон опубликовала в Instagram пост, в котором написала: «28 дней. Давай, прощай, подонок».

Бывшая жена актера Лори Энн Эллисон, визажист, 63 года. Брак с Джонни Деппом длился всего три года — с 1983 по 1986.

Несколько лет назад «отличилась» еще одна бывшая супруга Джонни Деппа. Эмбер Херд в 2016 году ложно обвинила актера в домашнем насилии. Депп заявил, что Эмбер разработала план обмана, прикинувшись жертвой, чтобы раскрутить свою актерскую карьеру и загубить его собственную. Он предъявил актрисе иск на 50 миллионов долларов.

Напомним, семья Дональда Трампа готовится провести свое последнее Рождество в Белом доме. Первая леди США украсила президентскую резиденцию. В этом году темой декора рождественского убранства стал лозунг «Америка прекрасная».

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