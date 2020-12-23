Пустые полки в магазинах: что творится в Британии из-за мутировавшего коронавируса

В среду, 23 декабря, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 78 миллионов. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заражение подтвердилось у 1% населения Земли или у каждого сотого человека в мире. Вирус убил 1 миллион 725 тысяч больных. Выздоровели свыше 55 миллионов пациентов. Уровень смертности составляет 3%.

В семи странах число инфицированных превысило отметку 2 миллиона человек. В эту группу входят США (18,7 миллиона), Индия (10,1 миллиона), Бразилия (7,3 миллиона), Россия (2,9 миллиона), Франция (2,5 миллиона), Великобритания (2,1 миллиона), Турция (2,1 миллиона). Украина занимает 17-е место. В нашей стране количество зараженных стремительно приближается к миллионной отметке.

В декабре в ряде стран — Великобритания, США, Канада, Россия, Бразилия — началась массовая вакцинация против COVID-19. Однако за несколько дней до Рождества британские власти сообщили о том, что вирус мутировал. Его новый штамм стремительно распространяется по стране, ситуация якобы вышла из-под контроля. В связи с этим правительство Бориса Джонсона экстренно ввело жесткий локдаун, который уже действует в большей части Соединенного Королевства.

Известие вынудило другие страны действовать жестко. Нидерланды, Франция, Германия. Дания, Австрия, Россия временно прервали авиасообщение с Британией. Было остановлено движение пассажирских поездов. Перед тоннелем, соединяющим Англию с Францией по дну Ла-Манша, скопились тысячи грузовиков. Перевозка грузов возобновилась частично утром 23 декабря. Каждому водителю французские власти делают экспресс-тест на коронавирус. Только отрицательный результат служит пропуском для продолжения поездки. Между тем в Британии, которая во многом зависит от поставок свежих продуктов, а также медикаментов из ЕС, возник дефицит этих товаров. Полки в магазинах опустели в канун Рождества.

Эксперты утверждают, что так называемый британский штамм впервые был выявлен еще в сентябре. Постепенно он вытесняет прежние штаммы коронавируса, что действительно говорит о его повышенной агрессивности. Однако нет никаких свидетельств того, что он смертоноснее или что против него бессильны разработанные вакцины. Ученые объясняют, что мутация вируса не является чем-то необычным. И вакцины создаются с учетом того, что любой вирус видоизменяется.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Украине утвердили план вакцинации от коронавируса. Документ разработали специалисты ЦОЗ вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ. Этот план будет гибким, его будут обновлять в зависимости от ситуации с COVID-19 в стране.

Фото Pixabay

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