28.22 / 28.52 34.23 / 34.80
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Во Франции убиты трое полицейских, пытавшихся спасти женщину

9:11 23 декабря 2020
Машина французской жандармерии

Во Франции при попытке спасти женщину, подвергнувшуюся домашнему насилию, трое полицейских были убиты и еще один ранен. Как пишет издание The Guardian, инцидент произошел в небольшой деревушке департамента Пьи-де-Дом в центральной части страны.

На женщину напал ее 48-летний муж. Убегая от него, она забралась на крышу дома. По вызову приехали двое жандармов, которые были обстреляны подозреваемым. Один из них скончался, другой был госпитализирован с раной бедра.

После этого злоумышленник поджег свой дом и снова открыл огонь по окружившим его полицейским, в результате чего погибли еще два человека. Возраст погибших полицейских — 21, 37 и 45 лет.

Женщину удалось эвакуировать в безопасное место. Она осталась невредима.

Дом нападавшего полностью сгорел. По некоторым данным, самому ему удалось скрыться. Ведутся поиски. По другой информации, убийца находится в окружении. На месте происшествия остаются полицейские из элитных подразделений.

1048

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Король и его официальная наложница

Сотни голых фото официальной любовницы короля Таиланда попали в руки антимонархистов

Машина французской жандармерии

Во Франции убиты трое полицейских, пытавшихся спасти женщину

Никитюк

Леся Никитюк «напросилась» на «Холостячку 2»

София Ротару

73-летняя София Ротару на свежем фото показалась «девочкой-подростком»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер