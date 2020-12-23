Во Франции убиты трое полицейских, пытавшихся спасти женщину

Во Франции при попытке спасти женщину, подвергнувшуюся домашнему насилию, трое полицейских были убиты и еще один ранен. Как пишет издание The Guardian, инцидент произошел в небольшой деревушке департамента Пьи-де-Дом в центральной части страны.

На женщину напал ее 48-летний муж. Убегая от него, она забралась на крышу дома. По вызову приехали двое жандармов, которые были обстреляны подозреваемым. Один из них скончался, другой был госпитализирован с раной бедра.

После этого злоумышленник поджег свой дом и снова открыл огонь по окружившим его полицейским, в результате чего погибли еще два человека. Возраст погибших полицейских — 21, 37 и 45 лет.

Женщину удалось эвакуировать в безопасное место. Она осталась невредима.

Дом нападавшего полностью сгорел. По некоторым данным, самому ему удалось скрыться. Ведутся поиски. По другой информации, убийца находится в окружении. На месте происшествия остаются полицейские из элитных подразделений.

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