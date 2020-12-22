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Мир

Коронавирус добрался до Антарктиды: 36 заболевших

18:37 22 декабря 2020
База в Антарктиде

Пандемия коронавируса стала в буквальном смысле глобальной. COVID-19 добрался уже до изолированной Антарктиды, которая оставалась последним на Земле континентом, свободным от этой инфекции. Заболели 36 человек на чилийской научно-исследовательской базе General Bernardo O'Higgins Riquelme. В том числе 26 военнослужащих. Об этом пишет издание Newsweek.

Инфицированные эвакуированы и находятся в стабильном состоянии в больницах чилийского города Пунта-Аренас. Помещения базы были продезинфицированы.

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у трех членов экипажа чилийского военного корабля Sargento Aldea, доставившего в конце ноября 2020 года на базу General Bernardo O'Higgins грузы для полярников.

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