«Боевая тревога» в Брюсселе: кого из политиков Макрон мог заразить коронавирусом

В субботу, 19 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к соотечественникам из самоизоляции. Он заразился коронавирусом и вынужден теперь сидеть в Версале в небольшом коттедже, который специально выделили для него. Его супруга Брижит находится в Париже. Она даже не смогла лично поздравить мужа с днем рождения — 21 декабря Макрону исполнилось 42 года.

Французский лидер подчеркнул, что его пример наглядно доказывает — для COVID-19 все равно, кого заражать, главу государства или простого гражданина, пожилых или молодых. «Вопреки всему я заразился. Возможно, мне просто не повезло. Но, скорее всего, я сам виноват. Соблюдал все меры предосторожности, а в какой-то момент почувствовал себя в безопасности и проявил неосторожность…» — сказал Макрон.

Он сообщил, что чувствует себя нормально, только устает быстрее, чем обычно, и это сказывается на его работе. Какое лечение ему назначено, Макрон не сказал.

Французское издание Le Figaro уверено, что президент заразился во время недавнего саммита Евросоюза в Брюсселе. Встреча проходила 10−11 декабря «в очном формате, с учетом сложности рассматриваемых вопросов — европейский план и бюджет восстановления, санкции против Турции, борьба с терроризмом». Неделей позже европейские официальные лица сочли своим долгом напомнить, что во время саммита «все санитарные меры были соблюдены».

«На бумаге этих мер очень много, и они очень строги. Они варьируются от ограничения количества людей в лифтах (максимум двое) до систематической дезинфекции конференц-залов после каждой встречи, включая обязательство носить маску и соблюдать барьерные жесты. Чтобы руководители и дипломаты не касались ручек, открывая двери туалета, несколько месяцев назад даже были установлены системы, позволяющие открывать их локтем. Весь персонал Евросовета, мобилизованный для этого мероприятия, прошел предварительную проверку, и только около 30 человек получили разрешение войти в главный зал Европейского Совета, где сидевшим на приличном расстоянии друг от друга 27 лидерам только один раз разрешили снять маски», — пишет Le Figaro.

Однако все это не помогло, потому что некоторые участники саммита все же умудрились нарушить какое-то из правил. В результате заразился Макрон. Кроме того, коронавирус подтвержден у премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Вернувшись в Париж, французский президент провел несколько важных встреч с политиками из других стран, например, с премьер-министром Португалии, причем Антониу Кошта и Макрон вместе пообедали. В трапезе приняли участие также еще несколько человек.

Теперь в Брюсселе «объявлена боевая тревога», пишет Le Figaro. Уйти на самоизоляции решили премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель, глава Евросовета Шарль Мишель. Также поступили Кошта и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сам неоднократно пренебрегал правилами, призванными не допустить распространения коронавируса. Например, он снял маску, когда выступал перед студентами авиационного лицея в городе Клермон-Ферран, а еще раньше — нарушил социальную дистанцию во время встречи с наследником британского престола принцем Чарльзом.

Фото Facebook/Emmanuel Macron

294

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter