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«Он это все превращает в труху!» Познер раскрыл свой страх перед коронавирусом

4:33 23 декабря 2020
Владимир Познер

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер старательно бережется от коронавирусной инфекции и находится на самоизоляции по шесть дней в неделю, передает интернет-издание «Гордон».

Познер, по его словам, один раз в неделю выбирается «со всеми предосторожностями», чтобы «выдать свою программу»: «У меня есть машина, я надеваю перчатки, я в маске хожу по „Останкино“. Конечно, в студии-то я без маски, понятное дело. Ничего не поделаешь. А так очень строго соблюдаю».

Он признался, что опасается «короны» и очень бы не хотел подцепить вирус.

«Я слишком много знаю о том, как действует этот вирус. Лучше иногда не знать… Я знаю, насколько он разрушителен, что он делает с легкими… И не только с легкими, но и с почками, с печенью, с сердечным перикардом. Он это все превращает в труху! Я это очень хорошо понимаю, будучи биологом по образованию. И конечно, я этого опасаюсь. Страха у меня как такового нет, но беспокойство есть. И не только за себя, но и за своих близких», — сказал телеведущий.

Ранее Познер, чьи данные внесены в базы «Миротворца», заявлял, что ему понятна логика российского руководства, которое в 2014 году пошло на захват Крыма.

Фото со странички Владимира Познера в соцсетях.

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