Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели время с семьей принца Эдварда, нарушив правила и разозлив британцев

Вслед за принцессой Беатрис острой критике за нарушение введенных правительством правил поведения в условиях пандемии коронавируса подверглись и другие члены королевской семьи. Несмотря на то, что в графстве Норфолк на улице разрешается собираться группами лишь до шести человек, принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на прогулку с тремя своими детьми (семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи), а также с семьей дяди Уильяма принца Эдварда. К Кембриджам присоединились сам Эдвард, его жена — графиня Уэссекская Софи и двое их детей — 17-летняя леди Луиза Виндзор и 13-летний Джеймс, виконт Северн. Таким образом их было девять — не считая сопровождавших обе группы телохранителей.

Семейства внука и младшего сына королевы Елизаветы прошлись по эффектно иллюминированному маршруту, устроенному для широкой публики в парке на территории Сандрингемского дворца, где ранее ежегодно проводила зимние праздники Ее Величество. В этом году Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за 30 с лишним лет встретят Рождество в Виндзорском замке.

Фотографии с прогулки были опубликованы изданием Daily Mail. В сети начали возмущаться тем, что члены королевской семьи считают, будто им можно не соблюдать предписания, касающиеся на самом деле всех. Однако источник во дворце утверждает, что две семьи прибыли отдельно друг от друга, встретились случайно и не планировали проводить время совместно.

Щтраф за нарушение правил составляет 200 фунтов стерлингов (около 268 долларов). А при повторном нарушении — до 6400 фунтов. Пока неизвестно, придется ли принцам раскошелиться.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», на прогулке засекли также Меган Маркл с принцем Гарри. После чего пошли слухи о новой беременности герцогини Сассекской.

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