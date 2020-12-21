Туристам в Египте запретили праздновать Новый год

В Египте власти запретили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Правительство Египта запретило развлекательные мероприятия в гостиницах, кафе, ресторанах и на территории курортных зон. Это должно предотвратить массовые скопления людей во время новогодних праздников. Нарушителям грозят большие штрафы. Контролировать введенный запрет будут «тайные уполномоченные» Министерства туризма страны.

При этом СМИ Египта предполагают, что на новогодних каникулах отели Хургады и так будут загружены всего на 10%. В том числе предполагается «слабое» прибытие гостей из Украины. Хотя порядка 80% туристов, прибывших Египет после возобновления въезда в июле этого года, составили как раз украинцы.

Напоминаем, в Египте усилили контроль за сертификатами с результатами ПЦР-теста на коронавирус.

Фото: pixabay.com

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