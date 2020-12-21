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Запутавшегося в проводах Санта-Клауса спасли пожарные

0:05 22 декабря 2020
Санта-Клаус в проводах

В городе Рио-Линда в округе Сакраменто (американский штат Калифорния) пожарным пришлось спасать мужчину в костюме Санта-Клауса, который решил полетать на мотопараплане, но запутался в линии электропередач. Сюжет об этом показал телеканал KCRA.

«Не волнуйтесь, он не пострадал, а пожарная бригада помогла ему спуститься вниз», — написала полиция Сакраменто на странице в Facebook.

Пользователи сети порадовались, что весельчак остался невредим. «О боже! Я думала, что это что-то вроде декорации! И не сознавала, что там висит живой парень! Ему так повезло!!! Я рада, что никто не пострадал!», — написала одна из пользовательниц.

«Рада, что с Крисом все в порядке. Он старался создать детям в городе рождественское настроение. Очень ценю эта», — написала другая, которая, видимо, знает невезучего Санта-Клауса. А кто-то отметил, что он вообще добрый человек, который еще и раздавал детям в этот день сладости.

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