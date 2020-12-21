Трамп считает, что коронавирус создали для того, чтобы он проиграл президентские выборы

Дональд Трамп перепостил у себя в Twitter видео под заголовком «Как украсть выборы», опубликованное в анонимном аккаунте @a17time и собравшее уже около 700 тысяч просмотров. Как сообщает The Independent, авторы ролика выдвигают ничем не подтвержденную идею, что коронавирус был создан для того, чтобы лишить победы на американских президентских выборах Трампа, обеспечив приход к власти Джо Байдена. Именно поэтому заинтересованные лица якобы изобрели COVID-19 и запустили его в США, где он вызвал серьезные проблемы с экономикой и гибель множества людей.

«Начните с вируса, завезите его в Америку, постоянно говорите о нем, звоните губернаторам, отправляйте пациентов в дома престарелых, убивайте тысячи, обвиняйте президента, продолжайте обвинять, обвиняйте еще», — говорит за кадром рассказчик на фоне переполненных больниц и кладбищ.

«Отправьте в локдаун малый бизнес, уничтожьте экономику, протолкните голосование по почте, разожгите расовую войну, призовите к насилию», — продолжает рассказчик.

H | O | W | | E | X | P | L | A | I | N | E | D pic.twitter.com/g4UZn67Xfg — 17time (@a17time) December 20, 2020

Ранее, как писали «ФАКТЫ», коллегия выборщиков проголосовала за Байдена. Однако Трамп все еще продолжает утверждать, что результаты выборов были сфальсифицированы и победу у него украли.

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