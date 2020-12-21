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Мир

Мутация COVID-19 вынудила ЕС собрать срочную встречу

9:45 21 декабря 2020
коронавирус

Евросоюз созвал срочное заседание из-за обнаружения в Великобритании нового мутировавшего штамма коронавируса. На совещании в Брюсселе 21 декабря представители стран ЕС обсудят, какие еще меры можно принять, кроме уже частично приостановленного транспортного сообщения с Великобританией. Об этом сообщает BBC.

Не исключено, что по итогам заседания послы стран ЕС придут к общему решению и ограничат морское, автомобильное и железнодорожное сообщение.

Напомним, новый мутировавший штамм коронавируса был выявлен в середине сентября в Лондоне и юго-восточном графстве Кент. С момента обнаружения оказалось, что новая версия коронавируса распространяется чуть ли не вдвое активнее, чем исходный китайский вариант. Кроме Англии, новый штамм выявлен в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии, ЮАР.

Фото pixabay.com

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