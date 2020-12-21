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Дочь российского миллионера разбилась при падении с 15-го этажа

8:31 21 декабря 2020
Валерия Шпиленко

Дочь-студентка российского бизнесмена-миллионера и политика Андрея Шпиленко разбилась насмерть при падении с 15-го этажа. Как пишет издание The Sun, тело Валерии, студентки Российского университета дружбы народов, нашли под окнами ее дома в Москве. Накануне девушка отмечала свое 19-летие.

Ряд российских СМИ пишет, что в правоохранительных органах предполагают, что Валерия Шпиленко могла покончить с собой, хотя предсмертной записки найдено не было.

Отец Валерии в 2011 году основал Ассоциацию технопарков и кластеров России. Он был замглавы аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме, проректором Московского государственного университета технологий и управления.

По некоторым данным Андрей Шпиленко, у которого также есть 13-летний сын Илья, услышал крик дочери и, вбежав в ее спальню, увидел окно открытым. Он утверждает, что гибель дочери была несчастным случаем.

«Я вижу, как отдельные СМИ пытаются переврать информацию, подать как что-то „жаренное“ и намекнуть на криминальный характер. Трагедия произошла по причине несчастного случая, проверка компетентными органами завершена, и у нас на руках имеются все документы… Прошу журналистов, блогеров не пытаться опорочить мою доченьку, выдвигая свои версии случившегося. Она была ангелом, идеальной дочерью и самым добрым, отзывчивым человеком на свете», — написал бизнесмен Facebook.

Фото instagram/facebook

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