Евросоюз закрывает авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса

В воскресенье, 20 декабря, страны Евросоюза решительно и оперативно отреагировали на заявление британских властей о том, что в Соединенном Королевстве выявлен новый штамм коронавируса, который стремительно распространяется. О новой разновидности вируса SARS-CoV-2 19 декабря предупредил главный врач Великобритании Крис Уитти. По его словам, эта мутация вируса, вероятно, более заразна, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или устойчива к вакцинам, которые начали прививать в Британии.

Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил слова Уитти. Он выступил с заявлением, в котором сообщил, что очагом распространения нового штамма являютя Лондон и юго-восточные графства Англии. В связи с этим в британской столице вводится локдаун.

Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок объявил о фактическом запрете семейного празднования Рождества. Он предупредил, что вводимые строгие ограничения касаются почти трети населения Англии. При этом они, по всей видимости, будут действовать до тех пор, пока не развернется полноценная кампания вакцинации. «Мы вынуждены действовать очень быстро и решительно», — подчеркнул Хэнкок, объясняя приказ «оставаться дома».

Решение правительства привело к тому, что утром 20 декабря, на лондонских вокзалах творилось столпотворение. Десятки тысяч семей стремились как можно быстрее покинуть британскую столицу. На выездах из города образовались многокилометровые пробки.

Оппозиция набросилась с резкой критикой на правительство Джонсона. Политические противники с иронией поздравили консерваторов с «первой после 1939 года эвакуацией Лондона».

Хэнкок выступил снова и назвал действия бегущих из города лондонцев безответственными и недопустимыми. Он подчеркнул, что в условиях эпидемии всякие поездки и путешествия должны быть резко ограничены.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», новый штамм коронавируса выявлен за пределами Великобритании. Девять инфицированных обнаружили в Дании, по одному — в Нидерландах и Австралии.

Голландское правительство первым отреагировало на эту угрозу. Власти Нидерландов распорядились не принимать самолеты из Великобритании. Запрет введен с 06:00 20 декабря и будет действовать как минимум до 1 января. Кроме того, рассматривается вопрос об ограничении въезда в страну всех видом наземного транспорта, следующего из Великобритании.

Бельгия с 00:01 по местному времени 21 декабря прерывает воздушное и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо. Ограничение коснется, в частности, скоростных пассажирских поездов Eurostar, которые связывают Брюссель и Лондон. Пока запрет введен минимум на 24 часа, однако при необходимости будет продлен на срок, который потребуется. Он распространяется также на транзитных пассажиров из Британии, следующих в Бельгию через Францию. Французские власти, как ожидается, введут аналогичные меры до конца 20 декабря.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство его страны экстренно работает над ведением таких же запретов. «Великобритания выпустила предупреждение относительно нового штамма COVID-19. Долг нашего правительства — защищать итальянцев, и по этой причине мы подпишем совместно с министром здравоохранения указ о приостановлении полетов в Великобританию и из нее», — подчеркнул Ди Майо.

Вслед за этими странными полный запрет на авиаперелеты с Великобританией ввели Австрия, Германия, Ирландия, Израиль.

Чехия пока ввела жесткие карантинные ограничения для прибывающих из Великобритании.

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