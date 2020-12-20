Коронавирус-мутант распространяется по планете: заболевание обнаружено в еще трех странах

Новый мутировавший вид коронавируса, впервые выявленный в сентябре в Великобритании, начал шествие по Европе. Коронавирус-мутант обнаружен в Дании и Нидерландах. Еще один инцидент зафиксирован в Австралии, но, похоже, там удалось прервать цепочку заражений. Об этом сообщает CNBC.

«Чем дольше распространяется вирус, тем больше вероятность его изменения. Так что нам нужно прямо сейчас сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение патогена. Это снизит шансы на его трансформацию», — объясняет эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Врачи в Англии, первыми столкнувшиеся с коронавирусом нового типа, собрали доказательства, что вирус-мутант более заразный, чем его китайский предшественник, и активнее распространяется в популяции. Пока нет данных, как новый вариант вируса реагирует на вакцины. Также недостаточно сведений, чтобы говорить о большей/меньшей летальности при заражении новым типом коронавируса.

Напомним, отдельный тип мутировавшего коронавируса обнаружили в ЮАР. Этот возбудитель болезни более заразный и легче передается от человека к человеку.



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