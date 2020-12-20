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Заразный Санта-Клаус: актер в костюме сказочного героя наградил коронавирусом десятки детей

16:44 20 декабря 2020
Санта-Клаус

В США несоблюдение рекомендации властей стало причиной возможного заражения десятков детей, которым родители позволили фотографировались с Сантой и миссис Клаус на ежегодном рождественском параде Торговой палаты округа Лонг (штат Джорджия). Об этом передает CBS News со ссылкой на главу комиссии округа Роберта Паркера.

Сообщается, что на празднике, который состоялся 10 декабря, присутствовало около 50 детей. Вскоре после мероприятия COVID бнаружили у актёра, сыгравшего Санта Клауса, и его спутницы, а затем и у нескольких детей.

«Я знаю этих Санту и миссис Клаус всю свою жизнь и могу заверить, что они никогда сознательно не сделали бы ничего, чтобы подвергнуть опасности детей. Они исполняли эти роли в течение многих лет. Дарить радость детям во время каникул — одна из самых важных частей их жизни», — сказал Паркер.

Поэтому актеров решено не подвергать наказанию. Родителей же детей, которые, возможно, заразились COVID-19, призвали не отправлять их на занятия в случае появления симптомов заболевания. Местную школу решено пока не закрывать.

Как писали «ФАКТЫ», эпидемия COVID-19 установила новые правила общения с Санта-Клаусом, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. Даже в дни рождественско-новогодних праздников детям и их родителям нужно помнить о социальной дистанции. Об этом заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

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