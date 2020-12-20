27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Со шваброй против енота: женщина обнаружила «украшение» на елке и разгромила свою квартиру

14:49 20 декабря 2020
енот

В американском штате Флорида женщина обнаружила на рождественской елке живого енота, пишет FoxNews.

Сообщается, что женщина купила живую елку, поставила ее в своем доме и нарядила. Спустя пару дней, проходя мимо дерева, услышала сверху странный шум. Подняла голову и увидела, как из веток на нее смотрит енот.

Американка предположила, что зверек забрался в дом через дверцу для собак. Но как он оказался на украшенном дереве, для нее осталось загадкой.

Хозяйка решила выгнать непрошеного гостя с помощью сковородки. Когда сковородка не помогла, женщина позвала на помощь свою собаку. Тогда енот перебрался с елки на люстру. Зверек раскачивался на люстре, а пес тем временем прыгнул на многострадальную елку.

Хозяйка дома была непреклонна. Она стала выгонять енота шваброй. Через полчаса, свалившись с люстры, зверек таки удрал из дома.

В результате квартира женщины превратилась в поле боя и в ней ничего уже не напоминало предстоящий праздник.

«Не делайте, как я», — горько призвала женщина, демонстрируя прискорбное состояние своего жилья.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в США собака с топором помешала доставить посылку в срок.

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер