Со шваброй против енота: женщина обнаружила «украшение» на елке и разгромила свою квартиру

В американском штате Флорида женщина обнаружила на рождественской елке живого енота, пишет FoxNews.

Сообщается, что женщина купила живую елку, поставила ее в своем доме и нарядила. Спустя пару дней, проходя мимо дерева, услышала сверху странный шум. Подняла голову и увидела, как из веток на нее смотрит енот.

Американка предположила, что зверек забрался в дом через дверцу для собак. Но как он оказался на украшенном дереве, для нее осталось загадкой.

Хозяйка решила выгнать непрошеного гостя с помощью сковородки. Когда сковородка не помогла, женщина позвала на помощь свою собаку. Тогда енот перебрался с елки на люстру. Зверек раскачивался на люстре, а пес тем временем прыгнул на многострадальную елку.

Хозяйка дома была непреклонна. Она стала выгонять енота шваброй. Через полчаса, свалившись с люстры, зверек таки удрал из дома.

В результате квартира женщины превратилась в поле боя и в ней ничего уже не напоминало предстоящий праздник.

«Не делайте, как я», — горько призвала женщина, демонстрируя прискорбное состояние своего жилья.

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