Могла остаться без глаз: женщина едва не лишилась зрения после наращивания ресниц суперклеем

Жительница российской Твери Наталья чуть не ослепла после процедуры наращивания ресниц, пишет 360tv.ru.

Пострадавшая уверена, что мастер использовала для процедуры не специальный клей, а обычный, который привел к проблемам с глазами и отеку лица.

Мастер маникюра Елена, которая также делала татуировки и занималась наращиванием ресниц, выполнила работу после которой у клиентки стали резать глаза и был белый налет на ресницах.

Попросив переделать, Наталья приехала к мастеру в указанное время уже с красными глазами. С трудом Елена сняла старые ресницы и стала наращивать новые. Клиентка пишет, что стала задыхаться от запаха клея, хотя аллергиком никогда не была. Переделанная работа выглядела ужасно- левый глаз не открывался и его перекосило.

По телефону женщина потребовала вернуть деньги за плохую работу, но получила отказ.

По ее словам, ресницы были как стеклянные, никакая жидкость не могла их размягчить. Клей был похож на суперклей. В салоне, когда это снимали, все были в шоке.

Офтальмолог, к которому обратилась Наталья, сказала, что она могла вообще остаться без зрения. Пострадавшая продолжает лечить глаза.

Наталья написала заявление в полицию и Роспотребнадзор, была в прокуратуре. После этого она стала получать угрозы в свой адрес и ее обвинили в проституции. Женщина предполагает, что это работа мастера Елены и ее друзей.

«ФАКТЫ» писали о британке Милли Бакнэлл, которая после ламинирования бровей чуть не потеряла зрение.

Опытный визажист Елена Филонова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о плюсах и минусах процедуры наращивания ресниц. Она рекомендует девушкам не спешить с наращиванием и утверждает, что после процедуры можно остаться и без собственных ресниц

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