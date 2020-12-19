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Мир

Худоба убивает: популярная Instagram-блогерша умерла от анорексии

18:16 19 декабря 2020
женщина

Популярная в Instagram 24-летняя немецкая блогерша Йоси Мария умерла от анорексии, с которой боролась на протяжении последних лет, пишет The Sun.

По информации издания, блогер писала об анорексии и помогала людям, которые страдали от подобного заболевания. Мария просила подписчиков не замалчивать о своих проблемах и решать их по мере своих сил, не бояться просить помощи.

Незадолго до смерти она отметила в социальной сети, что не желает быть в числе тех 10 процентов, кто не может справиться с болезнью.

Блондинке стало плохо во время перелета из города Киль (столица земли Шлезвиг-Гольштейн) на Канары. Незадолго до посадки Йоси, которая летела в отпуск с подругой, потеряла сознание. Поднявшиеся на борт медики сделали все, чтобы спасти девушке жизнь, но их попытки не принесли результата. По словам врачей, здоровье девушки оставляло желать лучшего именно из-за анорексии.

Близкие признаются, что до сих пор не могут поверить в утрату. Мать девушки написала под последней фотографией Йоси в Instagram: «Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву».

Анорексия — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы. Анорексия может приводить к белково-энергетической недостаточности.

Выделяют первичную анорексию (утрата чувства голода, связанная с гормональной дисфункцией, неврологической патологией, злокачественными опухолями) и лекарственную (вызванная приемом специальных анорексигенных препаратов с целью снижения массы тела).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о молодой студентке из Ивано-Франковской области, которая умерла от анорексии. В свои 19 лет девушка достигла крайней степени истощения — при среднем росте 168 сантиметров она весила всего 29 килограммов. А в Британии молодая женщина, истощив себя диетами и доведя вес до критических 29 килограммов, сумела вернуться к нормальному рациону и здоровому образу жизни.

Фото thesun.co.uk/

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