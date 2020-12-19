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С первого до последнего поцелуя: после 19 лет совместной жизни мужчина убил жену, а затем застрелился сам

14:14 19 декабря 2020
Убийство

В России в Нижнем Новгороде произошла трагедия, ставшая еще одним доказательством того, что ревность — плохой советчик в отношениях между мужчиной и женщиной. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Нижний № 1».

По версии следствия, днем 18 декабря на улице Суетинской 40-летний мужчина, поссорившись с женой, несколько раз выстрелил в нее из пистолета. 37-летняя женщина погибла на месте. После инцидета мужчина совершил суицид. Разрешения на владение огнестрельным оружием у него не было.

По предварительным данным, супруги подали на развод, совместно не проживали. Как полагают следователи, это могло стать причиной происшествия.

Вечером на странице убийцы появился отложенный пост с текстом:

«Запомните нас такими. 19 лет с первого до последнего поцелуя… Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счет 0:0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь!».

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Санкт-Петербурге произошло резонансное убийство — фотомодель журнала Vogue Лилия Судакова зарезала гражданского мужа, который привел домой подругу и флиртовал с ней в присутствии жены.

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С первого до последнего поцелуя: после 19 лет совместной жизни мужчина убил жену, а затем застрелился сам

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