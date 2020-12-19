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"Шутка" не удалась: именинника столкнули в воду, и его изрубило винтом лодки

12:27 19 декабря 2020
Саймон Холдер

Иногда попытки «пошутить» над именинником заканчиваются очень плачевно. Одним из примеров этого стал случай с жителем Великобритании Саймоном Холдером, который получил смертельные травмы после крайне неудачной «шутки» товарищей, передает Daily Star.

Так, Саймон из Восточного Йоркшира арендовал лодку и решил отпраздновать 30-летие вместе с 30 товарищами. В какой-то момент приятели решили подшутить над именинником и столкнули его в воду. Мужчина пытался выплыть, но лодка начала сдавать назад, и в результате британец попал под гребной винт, который изрубил ему ногу.

Пострадавшего достали из воды и отправили в больницу по воздуху. Однако в скором времени он скончался в одной из больниц Кембриджа. Помощник коронера Джоанна Томпсон заявила, что в самом мероприятии не было ничего дурного, и смерть в результате несчастного случая стала трагическим исходом вечеринки.

Известно, что погибший играл в футбол в местной футбольной команде.

Как писали «ФАКТЫ», в мае в России мужчина, которого не пригласила на день рождения соседка, бросил в ее окно гранату во время празднования.

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