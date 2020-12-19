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Мир

Забыли огородить: в России ребенок упал в глубокую яму с ледяной водой

11:27 19 декабря 2020
Яма

В России в Белгородской области в селе Волотово семилетняя девочка упала в яму с ледяной водой, забытую коммунальщиками. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Белгород № 1».

Трехметровая яма была вырыта еще два месяца назад. После этого коммунальщики оставили ее и даже забыли огородить. С наступлением зимы она заполнилась водой и покрылась снегом, сравнявшись с землей.

9 декабря 2020 года идущая по улице девочка не заметила яму и провалилась в нее по пояс — ей удалось схватиться за край. Ребенок самостоятельно вылез из воды и даже смог добраться до дома не смотря на полученное обморожение. Девочка спаслась, а ее мама теперь пытается наказать виновных в инциденте.

Она сразу обратилась в полицию, но переживает, что виновные уйдут от ответственности. В настоящий момент следователи прокуратуры занялись проверкой обстоятельств.

«Они замерили яму, сказали что будут разбираться, опросили соседей, но ребёнка не спрашивали. И я хотела написать письменное заявление, сказали, что не надо, так как я звонила и звонок зафиксирован, это меня и смущает. И детские вещи мокрые смотреть не стали…», — говорит мать девочки.

Как писали «ФАКТЫ», 10 декабря две 12-летние школьницы решили проверить на прочность лед на большом пруду между Половками и Садами-1 в Полтаве. Они провалились под лед, но к счастью, их удалось спасти.

Фото: okoskol.ru

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