У князя Монако объявился третий внебрачный ребенок – Альбера II привлекли к суду

На князя Монако Альбера II подала в суд 34-летняя жительница Бразилии, которая утверждает, что монарх-миллиардер является отцом ее дочери, родившейся в июле 2005 года.

Как сообщает Daily Mail, дело будет рассматривать в феврале 2021 года суд итальянского города Милан. Сам князь отрицает претензии бразильянки, но она настаивает на своей правоте и требует проведения теста ДНК.

Заявления женщины, чья имя пока не разглашается, особенно неприятны для княжеской семьи потому, что в то время, когда, по ее словам, у нее был тайный роман с князем, Альбер уже ухаживал за своей будущей женой Шарлин Уиттсток, с которой познакомился в 2000 году. Пара объявила о помолвке в июне 2010 года, а в июле 2011 сыграла свадьбу. У супругов имеются шестилетний двойняшки — наследник престола принц Жак и принцесса Габриэлла. Родители сейчас всеми силами стараются оградить детей от скандала.

62-летний правитель Монако уже содержит двоих официально признанных им внебрачных детей. Его 28-летняя дочь и 17-летний сын появились на свет еще до того, как он встретил свою будущую княгиню.

В мае 2005 года Альбер признал своим сыном Александра, чья мать Николь Косте была темнокожей стюардессой из Тонго. А в мае 2006 года тест ДНК подтвердил его отцовство в отношении Джазмин Грейс, которой ему родила американский риелтор Тамара Ротоло. Внебрачные дети не могут претендовать на престол, но имеют право на деньги родителя.

В сентябре Альбер получил письмо от своей новой предполагаемой дочери, которой уже исполнилось 15 лет. В нем говорилось: «Я не понимаю, почему я выросла без отца, а теперь, когда я нашла тебя, ты не хочешь меня видеть». На послание князь не ответил, передав его своим юристам.

Как заявил итальянский адвокат бразильянки Эрих Гримальди (по странному стечению обстоятельств — однофамилец самого князя Альбера), его клиентка сопровождала Альбера в поездках по миру — в том числе в Москву. И Альбер даже брал ее с собой на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, который ее «тепло обнимал».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что княгиня Монако Шарлин удивила, обрив голову в стиле панк.

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