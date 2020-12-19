27.83 / 28.09 33.89 / 34.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У князя Монако объявился третий внебрачный ребенок – Альбера II привлекли к суду

10:31 19 декабря 2020
Князь Альбер с женой и детьми

На князя Монако Альбера II подала в суд 34-летняя жительница Бразилии, которая утверждает, что монарх-миллиардер является отцом ее дочери, родившейся в июле 2005 года.

Как сообщает Daily Mail, дело будет рассматривать в феврале 2021 года суд итальянского города Милан. Сам князь отрицает претензии бразильянки, но она настаивает на своей правоте и требует проведения теста ДНК.

Заявления женщины, чья имя пока не разглашается, особенно неприятны для княжеской семьи потому, что в то время, когда, по ее словам, у нее был тайный роман с князем, Альбер уже ухаживал за своей будущей женой Шарлин Уиттсток, с которой познакомился в 2000 году. Пара объявила о помолвке в июне 2010 года, а в июле 2011 сыграла свадьбу. У супругов имеются шестилетний двойняшки — наследник престола принц Жак и принцесса Габриэлла. Родители сейчас всеми силами стараются оградить детей от скандала.

62-летний правитель Монако уже содержит двоих официально признанных им внебрачных детей. Его 28-летняя дочь и 17-летний сын появились на свет еще до того, как он встретил свою будущую княгиню.

В мае 2005 года Альбер признал своим сыном Александра, чья мать Николь Косте была темнокожей стюардессой из Тонго. А в мае 2006 года тест ДНК подтвердил его отцовство в отношении Джазмин Грейс, которой ему родила американский риелтор Тамара Ротоло. Внебрачные дети не могут претендовать на престол, но имеют право на деньги родителя.

В сентябре Альбер получил письмо от своей новой предполагаемой дочери, которой уже исполнилось 15 лет. В нем говорилось: «Я не понимаю, почему я выросла без отца, а теперь, когда я нашла тебя, ты не хочешь меня видеть». На послание князь не ответил, передав его своим юристам.

Как заявил итальянский адвокат бразильянки Эрих Гримальди (по странному стечению обстоятельств — однофамилец самого князя Альбера), его клиентка сопровождала Альбера в поездках по миру — в том числе в Москву. И Альбер даже брал ее с собой на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, который ее «тепло обнимал».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что княгиня Монако Шарлин удивила, обрив голову в стиле панк.

Читайте также: Бывший король Бельгии встретился со своей внебрачной дочерью, отсудившей титул принцессы.

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Оля Полякова на сцене

Оля, что творишь!? Полякова перессорила поклонников "слишком сексуальным" образом

Василий Ломаченко

Ломаченко назвал виновных в своем поражении от Лопеса

Река

Свадьба закончилась похоронами: невеста утонула, не успев доплыть до жениха

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер