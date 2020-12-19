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Мир

Погибла во время "дистанционки": грузовик насмерть сбил школьницу в ее спальне

10:11 19 декабря 2020
Арамис Мора

В США в городе Ларедо (штат Техас) 17-летняя Арамис Мора погибла под колесами грузовика в собственной спальне. В это время она участвовала в дистанционных занятиях, пишет Daily Star.

Трагедия произошла вечером 14 декабря. В тот трагический момент школьница сидела за компьютером, а машина протаранила дом. На грохот прибежал брат школьницы, который нашел пострадавшую и проверил ее сердцебиение. Однако к этому моменту девушка уже не дышала.

Брат девушки во время трагедии дремал в соседней комнате. Водитель грузовика также пострадал — его доставили в больницу по воздуху в тяжелом состоянии. Не исключается, что водителю стало плохо за рулем.

О погибшей девушке известно, что она была отличницей и имела дружелюбный спокойный характер. Девушка увлекалась искусством и дизайном.

Как писали «ФАКТЫ», трагедии во время учебного процесса, к сожалению, не являются редкостью. Так, два года назад в столовой киевской школы № 69 произошло ЧП: первоклассницу, которая прикоснулась к металлическому столу с подогревом, ударило током. Аиша Сулиман закричала и упала без чувств. У девочки остановилось сердце. Врачам удалось его запустить, но с тех пор Аиша находится в вегетативном состоянии — не ходит, не разговаривает и мало на что реагирует.

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Погибла во время "дистанционки": грузовик насмерть сбил школьницу в ее спальне

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