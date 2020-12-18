Представлялись летчиками и моряками: в Италии наконец поймали шайку аферистов, которых искали три года

В Италии разоблачили группу «сердцеедов», которые представлялись пилотами, капитанами морских судов, военными и офицерами Интерпола и так наживались на доверчивых женщинах.

Как сообщает ВВС, полицейскую операцию назвали «Казанова», а ее фигурантами стали 19 подозреваемых (15 из них на данный момент арестованы, в четверо — отпущены под залог), которые использовали сервисы онлайн-свиданий. Разыскивали их в течение трех лет.

В полиции города Турин констатировали, что одну из жертв обманули на 1,3 млн евро, а несколько других потеряли дома.

За схемой стояла группа выходцев из Нигерии, а также итальянец.

Жертвами «романтических аферистов» стали женщины из разных стран Европы, а также из США и Китая. Сначала «сердцееды» втирались в доверие к женщинам, иногда они даже обещали жениться, после чего начинали просить деньги на оплату лечения внезапно заболевшего ребенка или для выкупа с несправедливого ареста.

Некоторые дамы были вынуждены влезать в долги, чтобы помочь своим «любимым».

Напомним, в октябре в Виннице разоблачили рецидивиста, который входил в доверие к одиноким женщинам, сдавал в ломбард их ювелирные украшения, оформлял на них кредиты на сотни тысяч гривен и безбедно жил за их счет.

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