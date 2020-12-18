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"Иранскую Анджелину Джоли" выпустили из тюрьмы спустя несколько дней после вынесения приговора

22:03 18 декабря 2020
«Иранскую Анджелину Джоли» выпустили из тюрьмы спустя несколько дней после вынесения приговора

В Иране вышла на свободу местная Instagram-знаменитость Фатима Хишванд (Fatemeh Khishvand), которую накануне приговорили к 10 годам тюрьмы за «пропаганду коррупции в обществе».

По информации Daily Mail, девушка вышла из тюрьмы спустя всего несколько дней после суда, на котором был вынесен обвинительный приговор.

Иранская журналистка Масих Алинеджад считает, что освобождение женщины произошло после мощного общественного резонанса ее приговора.

Сама Фатима уверяет, что теперь не будет ставить Instagram даже на телефон.

Напомним, сидя в камере, девушка заразилась коронавирусом, но даже после этого выйти под залог ей не разрешили.

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