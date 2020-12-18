Из-за подаренной Лаврову украинской иконы завели уголовное дело

Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело после того, как оказалось, что глава республики Милорад Додик 14 декабря подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову украинскую золотую икону.

Обстоятельства будет выяснять специально созданная следственная группа.

«Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от министра иностранных дел Бисера Турковичи о том, что министерство получило ноту от посольства Украины. Но ноту в прокуратуру не передавали. Поэтому дело сформировано, будут проводиться проверки», — сообщили в прокуратуре в комментарии изданию Dnevni avaz.

Напомним, на исторической ценности, привезенной из украинского Луганска, четко видна восковая печать, свидетельствующая, что икона принадлежит Украине.

А тем временем судьбу луганской иконы могут повторить десятки церковных памяток из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе, который было решено ликвидировать по решению «суда» оккупантов.

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