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Пьяная мать информатора Wikileaks Челси Мэннинг утонула в ванне

15:36 18 декабря 2020
Сьюзен Мэннинг

Следствие постановило, что мать информатора Wikileaks Челси Мэннинг (до смены пола бывший аналитик военной разведи США носил имя Брэдли), утонула в ванне, находясь в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщает Би-би-си. Уровень алкоголя в крови 65-летней Сьюзен Мэннинг превышал допустимую для водителей норму в четыре раза. Женщина была найдена мертвой у себя дома в Пембрукшире (Уэльс) в январе этого года. Челси не смогла присутствовать на похоронах, так как находилась в это время в заключении в США. Она содержалась под стражей за неуважение к суду с марта 2019 года по март 2020 года после того, как отказалась давать суду показания по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Сьюзен Мэннинг вернулась к себе на родину в Британию после того, как распался ее брак с американским военнослужащим Брайаном Мэннингом. В 2007 году она пережила инсульт. Женщина вела довольно одинокую жизнь и много пила. Коронер Пол Беннет пришел к выводу, что смерть Сьюзен была несчастным случаем, в котором значительную роль сыграло спиртное.

Челси Мэннинг отбывала тюремный срок в период с 2010 по 2017 год за слив секретных данных. Челси (в то время еще Брэдли) передала Wikileaks документы о войнах в Ираке и Афганистане — в том числе резонансную запись вертолетного обстрела в Багдаде в 2007-м, под который попали журналисты Reuters.
Перед уходом из Белого дома президент США Барак Обама значительно сократил 35-летний срок, к которому трансгендерная женщина была приговорена изначально.

Брэдли Мэннинг

Челси Мэннинг

Фото Washington Post

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