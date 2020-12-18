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Мир

Венедиктов предрек Путину 99% в случае признания «греха и семерых детей»

15:20 18 декабря 2020
Путин и дети

Журналистская сенсация о внебрачной дочери президента России Владимира Путина Елизавете никак не отразилась на его рейтинге. Такой парадоксальный вывод в интервью Алесе Бацман сделал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Думаю, что никак [не повлияла]. А на самом деле, если бы он еще признал ее… Но он никогда не признает. Он своих-то дочерей прячет, которых мы знаем. Это его позиция. Все бы умилились», — сказал он.

Он также вспомнил, как в 2018 году в Кремле лично предлагал, чтобы Путин «покаялся» во всех грехах.

«Я был в одной компании, которая обсуждала, как проводить кампанию по перевыборам Путина. А мы выпили все. Я говорю: «Ребята, знаете, что надо сделать? (…) Надо, чтобы он вышел с кем-то и сказал: «Вот жил в грехе. Очень долго. Вот у меня семь детей еще». И все бы заплакали. Он бы получил 99%», — считает Венедиктов, подтвердив, что Елизавета, которую считают внебрачной дочерью Путина, действительно на него похожа.

Напомним, матерью внебрачной дочери Путина является бизнес-леди Светлана Кривоногих, с которой у Путина был роман во время расцвета его карьеры в Санкт-Петербурге.

Фото rian.ru/

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